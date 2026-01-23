БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
Димитър Кисимов ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Това отреди жребият, който бе изтеглен днес.

Българинът ще направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите срещу 16-годишния Нтугамили Рагин от Ботсвана, който премина квалификациите. При победа 17-годишният Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година той достигна до финала на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

