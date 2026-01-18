Димитър Митов и Абърдийн продължават успешно защита на Купата на Шотландия

Българинът и неговите съотборници отстраниха Рейт Роувърс.
Димитър Миртов и Абърдийн си осигуриха място в следващата фаза от турнира за Купата на Шотландия. На свой терен българинът и неговите съотборници надделяха над Рейт Роувърс с 1:0 в мач от четвъртия кръг.
Така вратарят и неговите колеги продължават успешно защитата на трофея. Българският национал започна сред титулярите и изигра цял мач. Митов се справи с двата удара във вратата на футболистите на гостите от Рейт.
Victory in the #ScottishCup! pic.twitter.com/eDv9waoL2E— Aberdeen FC (@AberdeenFC) January 18, 2026
Голът на победата за носителя на трофея от миналия сезон беше реализиран от Джак Милн след асистенция на Данте Полвара още в деветата минута на срещата, играна пред близо десет хиляди зрители.
През миналия сезон "доновете" спечелиха купата на Шотландия с победа 4:3 след изпълнение на дузпи срещу Селтик. Тогава Димитър Митов спаси два удара от бялата точка.