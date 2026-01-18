Димитър Митов и Абърдийн продължават успешно защита на Купата на Шотландия

Димитър Миртов и Абърдийн си осигуриха място в следващата фаза от турнира за Купата на Шотландия. На свой терен българинът и неговите съотборници надделяха над Рейт Роувърс с 1:0 в мач от четвъртия кръг.

Така вратарят и неговите колеги продължават успешно защитата на трофея. Българският национал започна сред титулярите и изигра цял мач. Митов се справи с двата удара във вратата на футболистите на гостите от Рейт.

Голът на победата за носителя на трофея от миналия сезон беше реализиран от Джак Милн след асистенция на Данте Полвара още в деветата минута на срещата, играна пред близо десет хиляди зрители.

През миналия сезон "доновете" спечелиха купата на Шотландия с победа 4:3 след изпълнение на дузпи срещу Селтик. Тогава Димитър Митов спаси два удара от бялата точка.