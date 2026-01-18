БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в...
Чете се за: 06:47 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Митов и Абърдийн продължават успешно защита на Купата на Шотландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българинът и неговите съотборници отстраниха Рейт Роувърс.

Димитър Митов и Абърдийн продължават успешно защита на Купата на Шотландия
Снимка: БТА
Слушай новината

Димитър Миртов и Абърдийн си осигуриха място в следващата фаза от турнира за Купата на Шотландия. На свой терен българинът и неговите съотборници надделяха над Рейт Роувърс с 1:0 в мач от четвъртия кръг.

Така вратарят и неговите колеги продължават успешно защитата на трофея. Българският национал започна сред титулярите и изигра цял мач. Митов се справи с двата удара във вратата на футболистите на гостите от Рейт.

Голът на победата за носителя на трофея от миналия сезон беше реализиран от Джак Милн след асистенция на Данте Полвара още в деветата минута на срещата, играна пред близо десет хиляди зрители.

През миналия сезон "доновете" спечелиха купата на Шотландия с победа 4:3 след изпълнение на дузпи срещу Селтик. Тогава Димитър Митов спаси два удара от бялата точка.

#ФК Абърдийн #Димитър Митов #Купа на Шотландия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Почина актьорът Иван Несторов
2
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
3
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Колко ще ни струва семеен уикенд в междусрочната ваканция?
5
Колко ще ни струва семеен уикенд в междусрочната ваканция?
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
6
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Футбол

Астън Вила сбърка срещу Евертън
Астън Вила сбърка срещу Евертън
Париж се поздрави с победата при гостуването си на Нант Париж се поздрави с победата при гостуването си на Нант
Чете се за: 01:42 мин.
Атлетико взе своето срещу Алавес Атлетико взе своето срещу Алавес
Чете се за: 00:30 мин.
Щутгарт пропусна да се изкачи в Топ 3 на Бундеслигата Щутгарт пропусна да се изкачи в Топ 3 на Бундеслигата
Чете се за: 00:52 мин.
Уулвърхемптън и Нюкасъл с нулево реми Уулвърхемптън и Нюкасъл с нулево реми
Чете се за: 00:55 мин.
Фиорентина с първа победа далеч от дома Фиорентина с първа победа далеч от дома
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Възстановена е системата за плащане на "Гражданска...
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ