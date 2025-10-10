Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност

Димитър Митов определи като тежък мача за българския национален отбор по футбол срещу Турция в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Вратарят смята, че най-важното е българите да излязат със самочувствие и увереност.

Футболистът на Абърдийн сподели на пресконференцията преди срещата, че „лъвовете“ имат качествата и желанието, които трябва да покажат срещу турците.

“Първо искам да поздравя Карлос Насар, изключително сме горди. Той сложи България на първото място. Вчера се бяхме събрали всички в една стая и той наистина ни накара да се чувстваме орди. Няма нищо по-добро от това във всеки един спорт, който и да е той, българският спортист да ни накара да сме горди. Същото е с волейболния национален отбор", зави той по повод триумфа на суперталанта в българските щанги и на националите по волейбол.

“Утре ни чака тежък мач, както всеки един досега. Най-важното е да излезем със самочувствие, с увереност и да дадем всичко от себе си. Важно е и да изпълним тактическите указания на треньора. Имаме качествата, имаме желанието, но трябва да ги покажем утре“, коментира Митов.

Мачът между България и Турция ще бъде изигран утре (събота) на Националния стадион „Васил Левски“. Световната квалификация от група Е ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00 ч.