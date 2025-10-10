БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка
Чете се за: 02:05 мин.

Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Утре ни чака тежък мач, коментира вратарят на българския национален отбор преди световната квалификация с Турция.

Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност
Снимка: startphoto.bg
Димитър Митов определи като тежък мача за българския национален отбор по футбол срещу Турция в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Вратарят смята, че най-важното е българите да излязат със самочувствие и увереност.

Футболистът на Абърдийн сподели на пресконференцията преди срещата, че „лъвовете“ имат качествата и желанието, които трябва да покажат срещу турците.

“Първо искам да поздравя Карлос Насар, изключително сме горди. Той сложи България на първото място. Вчера се бяхме събрали всички в една стая и той наистина ни накара да се чувстваме орди. Няма нищо по-добро от това във всеки един спорт, който и да е той, българският спортист да ни накара да сме горди. Същото е с волейболния национален отбор", зави той по повод триумфа на суперталанта в българските щанги и на националите по волейбол.

Утре ни чака тежък мач, както всеки един досега. Най-важното е да излезем със самочувствие, с увереност и да дадем всичко от себе си. Важно е и да изпълним тактическите указания на треньора. Имаме качествата, имаме желанието, но трябва да ги покажем утре“, коментира Митов.

Мачът между България и Турция ще бъде изигран утре (събота) на Националния стадион „Васил Левски“. Световната квалификация от група Е ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00 ч.

Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Кирил Десподов ще бъде утре с капитанската лента, подчерта новият...
Чете се за: 02:57 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Казахстан громи в световните квлификации Казахстан громи в световните квлификации
Чете се за: 01:42 мин.
Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България
Чете се за: 02:07 мин.
Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България
Чете се за: 02:20 мин.
Бразилия унижи Южна Корея в Сеул Бразилия унижи Южна Корея в Сеул
Чете се за: 00:50 мин.
Пулишич е под въпрос за контрола на САЩ Пулишич е под въпрос за контрола на САЩ
Чете се за: 01:07 мин.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
