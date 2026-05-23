Динко Динев достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнир в Кайзери (Турция)

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, поставен под номер 6 в схемата, победи представителя на домакините Джем Кючукхюсеин с 6:1, 6:4. Двубоят продължи час и 35 минути.

Динев поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той дръпна с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма за крайното 6:4.

По-късно днес Динев трябва да изиграе и четвъртфиналния си мач срещу втория поставен Мелиос Ефстатиу (Кипър).

Също днес Виктор Марков трябва да излезе на корта за четвъртфиналната си среща на сингъл срещу четвъртия в схемата Ромен Фокон (Белгия).

Лошото време сериозно обърка програмата на турнира в Кайзери.

В схемата на двойки Марков и Вардан Манукян (Русия) трябва да играят по-късно днес срещу турския дует Емирхан Булут и Бора Шенгюл.

Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, вече се класираха за четвъртфиналите при дуетите, но все още не знаят следващите си съперници.