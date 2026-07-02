Директорът на Тур дьо Франс Кристиан Прюдом не изключи възможността обиколката да стартира от Берлин през 2029 г.

Директорът на Обиколката на Франция Кристиан Прюдом заяви, че остава отворен към идеята най-голямото колоездачно състезание в света да започне в Берлин през 2029 година.

"Напълно отворен съм към идеята за домакинство на Германия. Предложението е със символно значение, тъй като ще съвпадне с отбелязването на 40 години от падането на Берлинската стена. Това бе едно от най-важните събития на нашето време. За мен Европа започва с приятелството между Франция и Германия", каза Прюдом пред вестник Франкфуртер Рундшау.

Тур дьо Франс има практиката да прави изнесени стартове приблизително през година. В събота ще бъде даден старт на 113-ото издание на състезанието в Барселона, а първите три етапа ще бъдат на територията на Испания.



