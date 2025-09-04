БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:32 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ДНСК направили незабавна проверка след сигнала за децата, качили се на кран в София

Във връзка с изнесената в медиите информация относно подаден сигнал за деца, проникнали в строяща се сграда и впоследствие покачили се на строителен кран, по разпореждане на началника на ДНСК от служители на ДНСК и РДНСК-София е извършена спешна проверка на място, информират от службата.

Установено е, че фасадите на сградата са завършени и остъклени. Основата на 205-метровия кулокран, обслужващ строежа, е заградена с предпазна ограда от ламарина, достатъчна за ограничаване на достъпа до него.

При неправомерното проникване в обекта е била нарушена част от оградата, през която е осъществен достъпът.

Още по време на проверката засегнатият участък е възстановен, като е заварена нова ламарина. Освен това са предприети всички необходими мерки за допълнително ограничаване на достъпа до високите етажи на сградата.

Издадена е заповед от 3 септември на началника на ДНСК за извършване на допълнителни проверки на място и по документи по спазване на одобрените Планове за безопасност и здраве, в т.ч. и предприетите действия по охрана на строителни обекти на територията на Столична община, представляващи сгради с височина над 26 м.

По време на проверките ще бъде обърнато внимание на всички участници в строителството за техните отговорности по спазване на нормативните разпоредби, касаещи изпълнението на строежите в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

ДНСК напомня, че безопасността около строителните обекти е от първостепенно значение и апелира гражданите да не нарушават предпазните съоръжения и да не навлизат в строителните зони. Опазването на здравето и живота на всички е отговорност, освен на участниците в строителството, и на самите нас, посочват от дирекцията.

#София #кран #деца

