Добруджа 07 спечели напрегнат двубой срещу Миньор Перник с два червени картона

Добруджа 07 се наложи с 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:23) при гостуването си на Миньор Перник в среща от 13-ия кръг на Втора дивизия. Двубоят в Перник премина през сериозно напрежение, прекъсване заради авария в електроподаването и по един червен картон за двата тима.

Гостите от Добрич започнаха по-концентрирано и в първия гейм наложиха контрол, като след равенство 15:15 се откъснаха и затвориха частта при 25:17.

Перничани реагираха във втория гейм. Тимът на Кристиян Богданов изгради аванс и го задържа до края за 25:18, изравнявайки резултата в мача.

Третата част започна равностойно, но бе белязана от неочаквано прекъсване – авария остави залата без електрозахранване за повече от 40 минути. След подновяването на играта напрежението се покачи. При спорна ситуация капитанът на домакините Виктор Костадинов получи жълт, а впоследствие и червен картон след оспорване на съдийско решение, което донесе точка за гостите. Добруджа 07 се възползва от момента и затвори гейма с 25:18.

В четвъртата част Миньор отново показа характер и поведе, но интригата се запази до самия край. И в този гейм имаше санкция – състезателят на гостите Явор Генов получи червен картон след спор със съдийския екип. В крайна сметка добричлии удържаха преднината си и приключиха срещата при 25:23 и 3:1 гейма.

Наставникът на гостите Димитър Маринов поздрави домакините за организацията и призна, че рядко му се е случвало мач да бъде прекъснат заради авария в електрозахранването.

"Това повлия и на двата отбора, но са неща, които не могат да се предвидят. Поздравявам Община Перник и местния бизнес за условията, които са създали. Надявам се някой ден и в Добрич да имаме подобна база“, коментира Маринов.

Старши треньорът на Миньор Кристиян Богданов определи двубоя като качествен и подчерта, че отборът му е спазил тактическата дисциплина, но съперникът е бил по-ефективен в ключовите моменти.