БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа с първа победа над Славия в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

След успеха Добруджа събра 30 точки и заема 14-ото място в класирането. Славия остава десети с 43 точки и записа втора поредна загуба в шампионата.

ПФК Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Добруджа постигна ценна победа с 2:0 при гостуването си на Славия в мач от Първа лига и сложи край на серията си от девет поредни двубоя без успех в елита. Тимът от Добрич записа и исторически първи успех срещу „белите“ в София.

Срещата започна по отличен начин за гостите, които получиха дузпа още в осмата секунда след нарушение срещу Бубакар Ханне в наказателното поле. Вашко Оливейра бе точен от бялата точка и даде ранна преднина на Добруджа.

След попадението тимът на Ясен Петров продължи да бъде по-активен в атака. Томаш Силва и Богдан Костов пробваха удари от дистанция, но вратарят Иван Андонов се намеси сигурно и запази минималното изоставане за домакините.

Славия опита да отговори преди почивката, но Иван Минчев не успя да прехвърли Галин Григоров, а малко по-късно стражът на гостите се справи и с точен удар на Янис Гермуш.

След подновяването на играта домакините потърсиха изравнително попадение, но липсата на точност в завършващата фаза и стабилните намеси на Григоров не позволиха на „белите“ да стигнат до гол. Най-близо до попадение столичани бяха в 85-ата минута, когато Марко Милетич стреля с глава след корнер, но топката бе изчистена пред голлинията.

Малко по-късно Добруджа организира бърза контраатака, при която Кольо Станев преодоля защитата на Славия и подаде към Томаш Силва, който оформи крайното 2:0.

След успеха Добруджа събра 30 точки и заема 14-ото място в класирането. Славия остава десети с 43 точки и записа втора поредна загуба в шампионата.

Първа лига: Славия - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
2
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
3
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
4
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български футбол

Юлиян Петков: Бързият гол обърка мача
Юлиян Петков: Бързият гол обърка мача
Ясен Петров: Победата ни оставя в битката за спасение Ясен Петров: Победата ни оставя в битката за спасение
Чете се за: 00:55 мин.
Първа лига: Славия - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА и Левски подгряват Вечното дерби със сериозни изпитания ЦСКА и Левски подгряват Вечното дерби със сериозни изпитания
Чете се за: 02:30 мин.
Първа лига: Ботев (Пловдив) - Арда (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев (Пловдив) - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Арда се върна на победния път Арда се върна на победния път
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ