Добруджа с първа победа над Славия в София

Добруджа постигна ценна победа с 2:0 при гостуването си на Славия в мач от Първа лига и сложи край на серията си от девет поредни двубоя без успех в елита. Тимът от Добрич записа и исторически първи успех срещу „белите“ в София.

Срещата започна по отличен начин за гостите, които получиха дузпа още в осмата секунда след нарушение срещу Бубакар Ханне в наказателното поле. Вашко Оливейра бе точен от бялата точка и даде ранна преднина на Добруджа.

След попадението тимът на Ясен Петров продължи да бъде по-активен в атака. Томаш Силва и Богдан Костов пробваха удари от дистанция, но вратарят Иван Андонов се намеси сигурно и запази минималното изоставане за домакините.

Славия опита да отговори преди почивката, но Иван Минчев не успя да прехвърли Галин Григоров, а малко по-късно стражът на гостите се справи и с точен удар на Янис Гермуш.

След подновяването на играта домакините потърсиха изравнително попадение, но липсата на точност в завършващата фаза и стабилните намеси на Григоров не позволиха на „белите“ да стигнат до гол. Най-близо до попадение столичани бяха в 85-ата минута, когато Марко Милетич стреля с глава след корнер, но топката бе изчистена пред голлинията.

Малко по-късно Добруджа организира бърза контраатака, при която Кольо Станев преодоля защитата на Славия и подаде към Томаш Силва, който оформи крайното 2:0.

След успеха Добруджа събра 30 точки и заема 14-ото място в класирането. Славия остава десети с 43 точки и записа втора поредна загуба в шампионата.



Първа лига: Славия - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)



