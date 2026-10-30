Доминик Калвърт-Люин ще подновява договора си с Лийдс

Съотборникът на българския национал Илия Груев в Лийдс Юнайтед - Доминик Калвърт-Люин, ще подпише нов договор с клуба от английския футболен елит, съобщава BBC.

Новината идва в неприятен момент за един от историческите съперници на Лийдс - Манчестър Юнайтед, който обмисляше да привлече нападателя през предстоящия януари като заместник на контузения Бенямин Шешко.

29-годишният англичанин, който е отбелязал 20 попадения в 49 мача за "белите", към момента има контракт до 2028 година с тима от "Еланд Роуд".

Калвърт-Люин беше повикан от селекционера Томас Тухел в националния отбор на Англия през март, а въпреки че пропусна Световното първенство през лятото, той участва в двубоите от Лигата на нациите на УЕФА по-рано през месеца и записа 14-ия си мач за "Трите лъва" при победата с 3:0 срещу Чехия.

Нападателят е юноша на Шефийлд Юнайтед и прекара по-голямата част от кариерата си в Евертън, където изигра 273 мача и вкара 71 гола.