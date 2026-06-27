Доналд Тръмп може да се откаже от договорките с Русия, постигнати в Анкъридж, твърди американското издание "Аксиос".

Според публикацията, американският президент се е разочаровал от руския си колега и вече не е убеден, че Русия може да победи Украйна. Източниците на "Аксиос" твърдят, че не е изключено Тръмп да започне да оказва натиск върху Путин, въпреки скептицизма на редица европейски лидери.

Изданието напомня, че едно от руските искания в Анкъридж е било Москва да контролира целия Донбас, и Вашингтон се е съгласил с това. Масираните украински удари от последните седмици обаче са убедили Тръмп да промени преценката си за Русия.

През седмицата руският външен министър Сергей Лавров поиска "изясняване" на ролята на САЩ в опитите за прекратяване на войната в Украйна. Освен това руският дипломат номер едно беше категоричен, че споразумение в Анкъридж е имало. Това, според американския държавен секретар Марко Рубио, не е така. "В Аляска имаше предложение, но нямаше споразумение. Ако имаше споразумение, щяхме да имаме край на войната", твърди Рубио.

Взаимната размяна на удари между Украйна и Русия продължава. Киев потвърди, че отново е атакувала енергийни обекти в района на Москва. Десетки са ранени при поредни масирани руски атаки срещу Суми и Запорожие.