Доналд Тръмп за финала на световното първенство: Испания игра по-добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е разстроен от поражението на Аржентина от Испания на финала на Световното първенство по футбол.

„Не бях разстроен. И двата отбора играха добре. Бих казал, че Испания всъщност игра по-добре“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.

„Испания сякаш имаше превес, но мачът беше много оспорван“, добави американският лидер.

Освиркванията се чуха от трибуните, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино излязоха на терена за церемонията по връчването на трофея.

Испания победи действащия шампион Аржентина с 1:0 и спечели титлата. Освиркванията спряха, когато Тръмп и Инфантино връчиха медалите на играчите и треньорите, преди да дадат трофея.

Американският президент, който пристигна на стадиона с хеликоптер, остана на подиума с испанските играчи, преди да бъде поканен да се отдалечи, докато капитанът Родри се канеше да вдигне трофея пред множество фотографи.

Тръмп беше в центъра на най-големия скандал на Световното първенство, когато се обади на Инфантино, за да го помоли да прегледа червен картон, даден на американския нападател Фоларин Балогун в мач от груповата фаза срещу Босна и Херцеговина.