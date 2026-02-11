Дончич пропусна трети мач, готви се за Мача на звездите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дончич получи контузията в левия крак по време на втората четвърт при победата на Лейкърс със 119:115 над Филаделфия.

лука дончич получи контузия мача филаделфия подложи ядрено магнитен резонанс
Слушай новината

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич продължава възстановяването си от травма на подколянното сухожилие, която вече го извади от игра в три мача от редовния сезон на НБА.

От клуба са оптимисти, че става дума за леко разтежение, но според ESPN ситуацията е по-специфична, тъй като словенецът не е имал подобен проблем в осемгодишната си кариера в лигата. Именно това прави възстановителния процес по-непознат за него, макар гардът да остава силно мотивиран да бъде готов за предстоящия Мач на звездите.

Дончич получи контузията в левия крак по време на втората четвърт при победата на Лейкърс със 119:115 над Филаделфия 76ърс миналия четвъртък.

Настоящият сезон се очертава като един от най-силните в кариерата му – той записва средно по 32.8 точки, 7.8 борби и 8.6 асистенции на мач.

#НБА 2025/2026 #Лука Дончич

