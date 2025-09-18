Донски реализира нова победа в Австрия и вече е на полуфинал на двойки

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски записа втора победа за деня и се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 125 в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха над чехите Андрю Паулсон и Михаел Връбенски с 6:4, 7:5 за 78 минути.

Българинът и сърбинът направиха пробив в десетия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоляха пасив от 4:5 и със серия от три поредни гейма затвориха мача.

Така те заработиха по 1 570 евро и по 45 точки за световната ранглиста при дуетите, а следващите им съперници ще бъдат отново чехи - Иржи Барнат и Филип Дуда.