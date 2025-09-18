Донски реализира нова победа в Австрия и вече е на полуфинал на двойки

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Българинът заработи 1 570 евро и 45 точки за световната ранглиста при дуетите.

Александър Донски
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски записа втора победа за деня и се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 125 в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха над чехите Андрю Паулсон и Михаел Връбенски с 6:4, 7:5 за 78 минути.

Българинът и сърбинът направиха пробив в десетия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоляха пасив от 4:5 и със серия от три поредни гейма затвориха мача.

Така те заработиха по 1 570 евро и по 45 точки за световната ранглиста при дуетите, а следващите им съперници ще бъдат отново чехи - Иржи Барнат и Филип Дуда.

