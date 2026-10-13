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ДПС иска трима министри да отговарят за схемата с мантинелите

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Има ли политически чадър от МВР, питат от партията

фокус народното събрание шестима министри отговарят редовния парламентарен контрол
Снимка: БТА
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ДПС иска трима министри да отговарят за схемата с мантинелите и дали има политически чадър от Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на партията.

Парламентарната група на ДПС внесе предложение Народното събрание да изслуша вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно „скандалните разкрития и съмненията за корупция при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели, както и порочната методика на индексация по договори за обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 160% от стойността на договора, и за оказания натиск за монтиране на мантинели без договор, поръчка и без необходимите сертификати от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков върху изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев и последвалата му оставка“, пише в съобщението.

Министър Иван Демерджиев е призован да отговори дали е извършена проверка на честите посещения на един от съветниците на министър-председателя Румен Радев в Ловното стопанство край Девин, както и в хотелите, собственост на Николай Иванов, известен публично с прякора „Ники Мантинелата“, собственик и на фирмата „Юпитер 05“ АД, който е един от монополистите, чиито фирми са договаряли поръчки за над 900 млн. лева, или е задействан „политически чадър“, под който са прикрити деянията на властимащите и близките до тях фирми, се посочва в съобщението.

Прави впечатление, че при два сключени договора за мантинели при подаване на оферта има само един участник и това е „Юпитер 05“ ООД на така наречения Ники Мантинелата, каза на брифинг пред журналисти в парламента Хамид Хамид от ДПС на 1 октомври.

#изслушване на министри #ДПС

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