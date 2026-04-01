ДР Конго и Ирак заеха последните две места на Мондиал 2026

Ирак грабна последното място на световното първенство по футбол, след като победи Боливия с 2:1 в междуконтиненталния плейоф, с което си осигури завръщането на финалите след 40-годишно отсъствие.

Аймен Хюсеин отбеляза победен гол през второто полувреме, с който иракчаните станаха 48-ият и последен отбор, класирал се за турнира в Канада, Мексико и САЩ.

Али Ал Хамади даде преднина на Ирак в 10-ата минута на стадиона в Монтерей, Мексико, но Боливия изравни на почивката чрез Мойсес Паниагуа.

Ирак ще играе в Група I на световното първенство от 11 юни до 19 юли заедно с Франция, Норвегия и Сенегал.

Малко по-рано ДР Конго взе предпоследната квота след победа с 1:0 над Ямайка след продължения.

Аксел Туанзебе отбеляза победен гол в продълженията и конгоанците се завърнаха на финалите след 52-годишно чакане.

Бившият английски национал до 21 години прати топката зад голлинията след корнер в 100-ата минута, но трябваше да чака повече от минута, докато се провери за евентуална игра с ръка, преди да бъде потвърдено като гол.

Редовното време на „Естадио Гуадалахара“ завърши без голове, но ДР Конго успя да измъкне победата в продълженията и за втори път да се класира за финалите, повече от половин век след първото си участие през 1974 г., когато страната беше известна като Заир.