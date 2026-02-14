БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Драгоман постигна трета поредна победа в женското волейболно първенство

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Селекцията на Антон Петров надигра Дея спорт у дома.

Волейболистките на Драгоман продължават победния си ход в женското волейболно първенство, като записаха трети пореден успех. Тимът, воден от Антон Петров, победи като домакин Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:12, 26:24) в мач от 14-и кръг на шампионата при дамите.

Така представителките на Драгоман се изравниха с Марица 2022 (Пловдив), като и двата съперника са с еднакъв актив от 7 победи и 7 загуби. Пловдивчанки обаче заемат пета позиция във временното класиране с 21 точки, а драгоманки за шести с 20 точки.

От своя страна съставът на Дея спорт допусна 12-а загуба, като с 2 победи и 7 точки заема девето място в таблицата.

Домакините владееха напълно положението в първите две части. Особено във втората те поведоха с 10:1 и 17:7 го затвориха с огромна разлика.

Гостенките не се отказаха и в третия гейм тръгнаха на щурм, като поведоха с 8:3. Натрупаният актив обаче се оказа недостатъчен. Домакините постепенно наваксаха, като изравниха при 20:20. В най-важните моменти показаха и характер, като спечелиха гейма с 26:24, а с това и мача с крайното 3-0.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Драгоман #ЖВК Дея спорт #ВК Дея спорт Бургас - жени

