Драгоман стартира сезона в женския волейболен елит с успех над Марица 2022

Отборът на Драгоман стартира с победа сезона в първенството на България по волейбол за жени, след като надделя с 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:22) гейма при гостуването си на Марица 2022 в среща от първия кръг на шампионата.

Гостите започнаха по-силно и поведоха с 15:9 в средата на първия гейм, но пловдивският тим намали до 20:22. Все пак Драгоман не изпусна инициативата и затвори първата част при 25:21.

Във втория гейм ролите се размениха и Марица 2022 бе отборът, който диктуваше събитията на полето. След 10:10 домакините постепенно натрупаха аванс, който задържаха до края, за да възстановят равенството след 25:19.

Ключов за изхода от сблъсъка се оказа третият гейм, в който тимът на Драгоман съумя да се наложи с 25:21 и това даде необходимата увереност в състава, за да може впоследствие да затвори мача след успех и в четвъртата част с 25:22.

По-рано днес, шампионките от Марица надиграха Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма.