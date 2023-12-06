Драгомир Драганов получи наряд за дербито от между ЦСКА и Лудогорец
Двубоят е насрочен за 10 декември, неделя, от 17:45 часа
Драгомир Драганов ще ръководи дербито от 20-ия кръг на Първа лига между фаворитите за титлата ЦСКА и Лудогорец, реши Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС).
Това ще бъде пети мач в кариерата на Драганов между ЦСКА и Лудогорец за първенство, но първи на стадион "Българска армия". Под негово ръководство двата отбора имат две нулеви равенства през 2019, една победа на Лудогорец с 1:0 през 2021 и една победа на ЦСКА-София с 2:1 през 2017. В този мач Драганов гони с червен картон Фернандо Каранга, след като нападателят вкарва за 1:1.
През тази година Драганов има по един наряд за ЦСКА и Лудогорец като главен рефер. "Червените" спечелиха с 2:1 срещу Пирин, а "орлите" разгромиха Берое с 5:0.
Помощници на Драганов ще бъдат Георги Тодоров и Диян Вълков, а четвърти съдия - Васимир Ел-Хатиб. Главен ВАР арбитър ще бъде Волен Чинков, който получи асистенти Мартин Маргаритов и Валентин Добрев.
Съдийски назначения за 20-ия кръг на първенството:
9 декември 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов
9 декември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Мартин Живков Богдев
9 декември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Константин Делов Писков
10 декември 2023 г., неделя, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Владимиров Игнатов
10 декември 2023 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Василев Йорданов
10 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Валентин Желев Добрев
11 декември 2023 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Крумов Виделов
11 декември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Генов Нарлев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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