Драгомир Драганов получи наряд за дербито от между ЦСКА и Лудогорец

Драгомир Драганов ще ръководи дербито от 20-ия кръг на Първа лига между фаворитите за титлата ЦСКА и Лудогорец, реши Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС).

Това ще бъде пети мач в кариерата на Драганов между ЦСКА и Лудогорец за първенство, но първи на стадион "Българска армия". Под негово ръководство двата отбора имат две нулеви равенства през 2019, една победа на Лудогорец с 1:0 през 2021 и една победа на ЦСКА-София с 2:1 през 2017. В този мач Драганов гони с червен картон Фернандо Каранга, след като нападателят вкарва за 1:1.

През тази година Драганов има по един наряд за ЦСКА и Лудогорец като главен рефер. "Червените" спечелиха с 2:1 срещу Пирин, а "орлите" разгромиха Берое с 5:0.

Помощници на Драганов ще бъдат Георги Тодоров и Диян Вълков, а четвърти съдия - Васимир Ел-Хатиб. Главен ВАР арбитър ще бъде Волен Чинков, който получи асистенти Мартин Маргаритов и Валентин Добрев.

Съдийски назначения за 20-ия кръг на първенството:

9 декември 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Радан Василев Мирянов



9 декември 2023 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Мартин Живков Богдев



9 декември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Константин Делов Писков



10 декември 2023 г., неделя, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Владимиров Игнатов



10 декември 2023 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Василев Йорданов



10 декември 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Валентин Желев Добрев



11 декември 2023 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Георги Крумов Виделов



11 декември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Генов Нарлев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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