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Дунав и Локомотив София търсят изход от кризата

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Двата отбора се изправят един срещу друг в 19:00 часа

първа лига цска дунав русе галерия
Снимка: startphoto.bg
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С два мача в понеделник ще бъде сложен край на седмия кръг в Първа лига. От 19:00 часа Дунав приема Локомотив София, а от 21:15 Арда е домакин на Ботев Враца в Кърджали.

В Русе се срещат два отбора, които търсят по-добро развитие на сезона. Локомотив София е без победа в последните си пет шампионатни срещи, като в този период е спечелил едва две точки. Тимът на Любослав Пенев премина през трудна програма, но резултатите и играта досега оставят много въпросителни.

Дунав също не се движи с постоянство, но русенци вече записаха престижна победа като гост на Локомотив Пловдив. В предишния кръг тимът на Емануел Луканов беше близо до нов добър резултат, но изпусна преднина срещу Черно море във Варна.

В другия мач Арда ще опита да продължи силната си серия. Кърджалийци се намират в подем и ще преследват четвърти пореден успех в първенството.

Ботев Враца също има повод за оптимизъм след победата си над Ботев Пловдив в предишния кръг. С този успех врачани прекъснаха негативната серия и добавиха втори положителен резултат в актива си от началото на сезона.

На „Арена Арда“ обаче гостите ги очаква сериозно изпитание. Домакините се очаква да поемат инициативата и да търсят продължителен натиск към вратата на Ботев. Врачани вероятно ще заложат на по-компактна игра без топката, агресия в средата на терена и бързи атаки при отнемане на владението.

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#Локомотив София

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