Дунав изпусна Локомотив София в голово шоу в Русе

Дунав и Локомотив София завършиха 2:2 в един от най-интригуващите двубои от седмия кръг на Първа лига. Русенци могат да съжаляват повече за пропуснатата победа, след като на два пъти излизаха напред в резултата и създадоха редица положения пред вратата на столичани.

Срещата започна активно и още в 9-ата минута домакините изпратиха топката в мрежата. След грешка при изнасянето на Локомотив, Александър Валиньо беше изведен сам срещу Александър Любенов и хладнокръвно реализира. Радостта на "драконите“ обаче беше кратка, тъй като попадението бе отменено заради засада.

Дунав продължи да бъде по-опасният отбор. В 14-ата минута Ибрахим Кейта задържа добре топката с гръб към вратата и намери Радослав Апостолов, чийто удар към близкия ъгъл премина встрани.

Локомотив постепенно успя да изнесе играта по-далеч от собствената си врата. В 34-ата минута Димитър Костадинов и Спас Делев комбинираха добре, но ударът на Делев беше блокиран. Последва изстрел от дистанция на Красимир Станоев, с който Георги Китанов се справи.

В 36-ата минута активната игра на домакините най-накрая доведе до резултат. Валиньо отново се измъкна зад защитата на Локомотив и беше съборен в наказателното поле, а главният съдия Венцислав Митрев посочи бялата точка. Радослав Апостолов пое отговорността и с точен удар в десния ъгъл направи 1:0 в 40-ата минута.

Това беше и първото домакинско попадение на Дунав след завръщането на отбора в елита.

Русенци можеха да се оттеглят на почивката и с по-сериозен аванс. В края на полувремето Стефан Гаврилов изпрати опасна топка в наказателното поле, след което последва удар от отлична позиция, но Александър Любенов направи ключово спасяване.

Дунав започна ударно и втората част. Почти веднага Валиньо отново се озова очи в очи с Любенов, но този път стражът на столичани излезе навреме и предотврати втори гол.

В 52-рата минута домакините създадоха още една опасност след статично положение. Радослав Апостолов центрира към наказателното поле, последва удар с глава, но Любенов отново беше на мястото си.

Локомотив стигна до равенството в 57-ата минута след най-дискусионния момент в двубоя. След центриране в наказателното поле и последвал опит за изстрел се стигна до шпагат на защитник на Дунав. Съдията прецени, че има нарушение и отсъди дузпа, въпреки че повторенията оставиха сериозни съмнения относно контакта. Решението остана в сила и след проверката с ВАР.

Георги Минчев застана зад топката и не сбърка от 11-те метра.

Русенци обаче реагираха по най-добрия начин. В 65-ата минута Стефан Гаврилов разсече отбраната на гостите с великолепно извеждащо подаване към Александър Валиньо. Нападателят надбяга защитата и този път преодоля Любенов, за да върне преднината на Дунав.

Само четири минути по-късно Локомотив отново намери отговор. Спас Делев получи пространство по левия фланг и насочи атаката към наказателното поле, където Кауе Карузо демонстрира техника, освободи си позиция и с удар в далечния ъгъл изравни за 2:2.

След второто изравнително попадение инициативата постепенно премина към столичани. В 73-ата минута Спас Делев опита удар от дистанция, но Георги Китанов се намеси и изби.

В заключителните минути Локомотив получи и отлична възможност да направи пълен обрат. Делев центрира точно към завърналия се след петмесечно отсъствие Анте Аралица, но нападателят не успя да насочи добре удара си с глава и топката премина над вратата.

До нов гол не се стигна и двата отбора трябваше да се задоволят с по една точка след равенството 2:2.

Резултатът не помогна особено на нито един от съперниците в опита им да се отдалечат от долната част на класирането. Локомотив София е 13-и с три точки, докато Дунав заема десетото място с четири.

В следващия кръг воденият от Любослав Пенев Локомотив София приема Лудогорец, докато Дунав ще бъде домакин на Славия.