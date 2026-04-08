Душан Косич: Не бяхме достатъчно акуратни пред гола

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич изрази смесени чувства след равенството 1:1 срещу Ботев Пловдив в дербито от 29-ия кръг на efbet Лигата.

„През второто полувреме имахме добри шансове за гол, но не бяхме достатъчно акуратни“, коментира наставникът на "смърфовете“.

Косич отличи и представянето на противниковия вратар Даниел Наумов, който според него е изиграл ключова роля за крайния резултат.

"Поздравления за вратаря на Ботев, който направи няколко отлични намеси“, добави специалистът.

Той подчерта, че отборът му е създал достатъчно положения, но не е успял да зарадва феновете с победа в края на срещата.