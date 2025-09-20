Душан Косич: Забравяме за този мач

Душан Косич е на мнение, че в Локомотив Пловдив трябва да забравят за своята първа загуба от началото на сезона в Първа лига. „Черно-белите“ допуснаха поражение срещу ЦСКА 1948 с 0:4 на стадион „Витоша“. Наставникът смята, че „смърфовете“ трябва да си вземат поуките“.

„Днес играхме срещу традицията. В Бистрица винаги имаме проблеми. През първото полувреме имахме някои ситуации, но през второто полувреме не бяхме дисциплинирани, а домакините знаят как да наказват подобни грешки. Опитахме най-доброто, на което сме способни. Първият гол падна в края на първото полувреме и стана доста трудно. Трябваше да се отворим и имахме проблеми, когато трябваше да атакуваме. Забравяме този мач, не искахме такова второ полувреме, но вече мислим за мача с Левски“, каза той.

„Трябва да си вземем поуките. Искахме да победим тежък опонент, но в такива мачове трябва да си перфектен, за да го спечелиш. Ще следваме нашата си игра. Ясно е, че има разочарование в нас, но се надявам със здрави тренировки да компенсираме това, както и със завръщането на някои от контузените“, коментира Косич.