ИЗВЕСТИЯ

Душан Косич: Забравяме за този мач

Спорт
Трябва да си вземем поуките, заяви наставникът на Локомотив Пловдив.

душан косич забравяме мач
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Душан Косич е на мнение, че в Локомотив Пловдив трябва да забравят за своята първа загуба от началото на сезона в Първа лига. „Черно-белите“ допуснаха поражение срещу ЦСКА 1948 с 0:4 на стадион „Витоша“. Наставникът смята, че „смърфовете“ трябва да си вземат поуките“.

„Днес играхме срещу традицията. В Бистрица винаги имаме проблеми. През първото полувреме имахме някои ситуации, но през второто полувреме не бяхме дисциплинирани, а домакините знаят как да наказват подобни грешки. Опитахме най-доброто, на което сме способни. Първият гол падна в края на първото полувреме и стана доста трудно. Трябваше да се отворим и имахме проблеми, когато трябваше да атакуваме. Забравяме този мач, не искахме такова второ полувреме, но вече мислим за мача с Левски“, каза той.

Трябва да си вземем поуките. Искахме да победим тежък опонент, но в такива мачове трябва да си перфектен, за да го спечелиш. Ще следваме нашата си игра. Ясно е, че има разочарование в нас, но се надявам със здрави тренировки да компенсираме това, както и със завръщането на някои от контузените“, коментира Косич.

ЦСКА 1948 шамароса здраво Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 шамароса здраво Локомотив Пловдив
Отборът от Бистрица се върна към победите, нанасяйки първо...
Чете се за: 03:17 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

