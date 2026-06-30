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Два бронзови медала за България в първия ден на европейското първенство по джудо за кадети

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Спорт
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София Маврова и Махмуд Жаафар донесоха първите отличия за националния отбор в Испания

Два бронзови медала за България в първия ден на европейското първенство по джудо за кадети
Снимка: БТА
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Българските джудисти започнаха по отличен начин участието си на европейското първенство за кадети в Испания, след като спечелиха два бронзови медала още в първия състезателен ден. Отличията донесоха София Маврова и Махмуд Жаафар, за които това са първи медали от континентален шампионат.

В категория до 44 килограма при девойките Маврова стигна до бронза след убедителна победа над италианката София Лонго в двубоя за отличието. Българката приключи срещата само за минута и шест секунди с ипон. По пътя към медала тя започна с успех срещу азербайджанката Парвин Севкханли, след което отстъпи на белгийката Фен Петерс. В репешажите обаче демонстрира характер и елиминира последователно румънката Бианка Чиумас и испанката Клаудиа Дуран, за да заслужи място в малкия финал.

Махмуд Жаафар също се окичи с бронзово отличие, но неговият път до почетната стълбичка премина през шест двубоя. В решаващата схватка в категория до 60 килограма той победи десетия в световната ранглиста Том Дубровски от Израел след повече от осем минути битка и „златна точка“ в продължението.

Преди това Жаафар преодоля италианеца Габриел Каработо и испанеца Макс Турон, а на четвъртфиналите загуби от грузинеца Георги Авалиани. В репешажите обаче се върна на победния път с успехи над латвиеца Богданс Червински и германеца Стефан Вурм, което му осигури шанс за бронзовия медал.

Двамата български медалисти бяха наградени лично от президента на Българската федерация по джудо Румен Стоилов, който е член на Борда на директорите на Европейския съюз по джудо.

Участието на България на шампионата продължава във вторник, когато на татамито ще излязат още седем национали. При кадетите ще се състезават Самуил Димитров, Владимир Тодоров и Иван Николчев, а при кадетките страната ще бъде представена от Ема Василева, Марая Маркова, Дара Груева и Андреа Стоева. Срещите започват в 9:30 часа местно време.

#София Маврова #Европейско първенство по джудо за кадети

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