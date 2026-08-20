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НА ЖИВО: ОФИ Крит - ЦСКА 1:0, домакините матираха "червените" с първия си точен удар

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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„Червените“ гостуват в Ираклион в четвъртък, 20 август, като срещата започва в 21:00 часа.

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Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА и гръцкия ОФИ Крит играят при резултат 0:0 в първия плейофен сблъсък за място в основната фаза на Лига Европа.

След шест-седем минути игра и териториално приемущество за столичния тим се откри първи шанс в мача, който бе на сметката на гръцкия съперник. Удар на нападателя Тиаго Нус бе блокиран от капитана на "червените" Теодор Иванов.

В 17-ата минута разбъркване в наказателното поле достави топката на Леандро Годой, който опита атрактивно изпълнение със задна ножица, но без да затрудни противниковия вратар Николаос Христогеоргос.

В 19-ата минута ОФИ Крит откри резултата, след като Айтор Канталапидера центрира топката, тя рикошира в Теодор Иванов и топката попадна в Тахирис Фунтас, който с техничен удар намери долния ляв ъгъл на вратата на Фьодор Лапоухов.

В 30-ата минута ЦСКА бе на път да изравни резултата в двубоя, след като Джеймс Ето'о изведе на стрелкова позиция Леандро Годой. Аржентинецът първоначално преодоля Христос Шелис, но впоследствие пролуката към вратата му бе скъсена и ударът му се оказа слаб и неточен.

ОФИ: 31. Николаос Христогеоргиос – 15. Ахилеас Пунгарас, 16. Христос Шелис, 5. Константинос Костулас – 3. Николаос Атанасиу, 41. Андреас Бухалакис, 14. Танасис Андруцос, 21. Йоанис Апостолакис – 10. Айтор Канталапиедра, 18. Тиаго Нус, 11. Тахирис Фунтас

Треньор: Христос Контис

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 2. Пастор – 8. Стефано Сенси, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о – 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Треньор: Христо Янев

Стадион: "Панкратио", Ираклион

Съдия: Сърджан Йованович (Сърбия)

ВАР: Момчило Маркович (Сърбия)

АВАР: Йелена Цветкович

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА София

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