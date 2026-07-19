Двама българи попаднаха в идеалния състав на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години

Двама българи са в идеалния състав на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години, на което България спечели бронзови медали. Това са Адриан Ганев и Никола Градинаров.

Ганев е вторият най-добър блокировач на шампионата с 31 блокади, докато Градинаров стана втори най-силен посрещач, който направи 23 блока и 137 точки.

България спечели бронзовите медали с победа срещу най-трудния ни исторически съперник Италия - 3:0. Шампион стана Полша, а второто място е за досегашния първенец Франция. Финалът завърши 3:1 за поляците.

Медалите гарантират на България участие на световното първенство догодина. Все още не е ясно кой ще бъде домакин и кога ще се проведат финалите.

Треньорът Мирослав Живков взе втори медал след среброто от 2024 година с младежите под 20 години. Специалистът има титли на България и при мъжете, и при жените.