ИЗВЕСТИЯ

Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания

Спорт
Рокада в редиците на българите след срещата с Турция.

България - Турция
Снимка: Startphoto.bg
Промени в националния отбор на по футбол за мъже не липсват след третата поредна загуба в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекцията на Александър Димитров отстъпи пред Турция с 1:6 в мач от третия кръг в група E, а от състава отпаднаха Лукас Петков и Иван Турицов, съобщават от БФС. Според информацията и двамата са контузени.

Двамата няма да вземат участие в мача срещу Испания. На тяхно място с българите ще замине Мартин Георгиев. Футболистът на Славия получи повиквателна от селекционера на „лъвовете“.

„Трикольорите“ ще срещнат действащите европейски шампион на 14 октомври (вторник) на стадион „Хосе Сория“. Двубоят ще стартира от 21:45 часа българско време в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00 ч.

От футболната централа информираха още, че мястото на Георгиев, който е част от представителния ни тим за младежи до 21 години, ще бъде заето от Ивайло Видев. Футболистът на Ботев Пловдив ще бъде на разположение за мача срещу Чехия във вторник от 19:00 ч. на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

