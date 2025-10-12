Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания

Промени в националния отбор на по футбол за мъже не липсват след третата поредна загуба в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекцията на Александър Димитров отстъпи пред Турция с 1:6 в мач от третия кръг в група E, а от състава отпаднаха Лукас Петков и Иван Турицов, съобщават от БФС. Според информацията и двамата са контузени.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)





Двамата няма да вземат участие в мача срещу Испания. На тяхно място с българите ще замине Мартин Георгиев. Футболистът на Славия получи повиквателна от селекционера на „лъвовете“.

„Трикольорите“ ще срещнат действащите европейски шампион на 14 октомври (вторник) на стадион „Хосе Сория“. Двубоят ще стартира от 21:45 часа българско време в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва в 21:00 ч.

От футболната централа информираха още, че мястото на Георгиев, който е част от представителния ни тим за младежи до 21 години, ще бъде заето от Ивайло Видев. Футболистът на Ботев Пловдив ще бъде на разположение за мача срещу Чехия във вторник от 19:00 ч. на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.