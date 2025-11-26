Двама военнослужещи от Националната гвардия са простреляни близо до Белия дом

Двама военнослужещи от Националната гвардия са били простреляни в непосредствена близост до Белия дом.

По случая има заподозрян, който също е ранен. Има съобщения и за пострадал цивилен.

Информацията за състоянието на двамата военни е противоречива, първоначално беше обявено, че те са починали от раните си.

От август във Вашингтон са разположени хиляди членове на Националната гвардия, като част от кампанията на президента Тръмп за борба с престъпността и скитничеството.

Държавният глава е във Флорида за Деня на благодарността, вицепрезидентът Джей ди Ванс е в Кънектикът, откъдето заяви, че мотивът за нападението е неизвестен.

Всички 50 американски щати, както и Вашингтон, окръг Колумбия, Гуам, Пуерто Рико и Вирджинските острови, имат свои контингенти от части на Националната гвардия.

Някои подразделения, които са специализирани за борба с горските пожари или охрана на държавната граница, подлежат и на разполагане зад граница.

Военнослужещите са подчинени на Пентагона и могат да бъдат прехвърляни под федерален контрол или поставени под командването на президента - при някои обстоятелства.

Исканията за намеса обаче обикновено започват от щатско равнище. Националната гвардия има ограничени правомощия - нямат правоприлагащи функции и не могат да извършват арести.