Две деца избягаха от детска градина

Две деца – на 4 и 6 години – избягаха от детска градина в Сапарева баня. За щастие момченцето и момиченцето бяха открити невредими от полицията и екипи на общината.

По информация на МВР, малко преди обяд децата са напуснали сградата и сами тръгнали по улиците. Намерени са в магазин в квартал „Гюргево“.Децата са били в сборна група. В момента, в който бус зареждал комплекса и порталът бил отворен, те успели да излязат незабелязано.„Страшно е да чуеш, че малки деца могат така лесно да излязат. Добре, че са намерени живи и здрави.“И двете деца са в добро състояние и вече са върнати на родителите си.От полицията съобщиха, че ще дадат повече информация за случая на брифинг.