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Две малки леопардчета се родиха в Зоопарк Стара Загора

bnt avatar logo от Яна
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Две малки леопардчета се родиха в Зоопарк Стара Загора
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Две сладки леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора! Близнаците са момчета и са родени на 28 юли. Те са здрави, игриви и вече започват да показват своите характери.

Малките леопарди се казват Шанти и Джай. Имената им означават съответно "мир" и "завоевател". Те са първите малки на четиригодишните си родители Лея и Данте, които са пристигнали в зоопарка от Словакия през 2022 г.

Майката не се отделя от своите бебета и се грижи внимателно за тях. Зоопаркът също следи всеки ден как растат и се развиват малките леопардчета.

Любопитно:
Леопардите обикновено раждат между две и три малки след бременност, която продължава около три месеца. В природата майката търси спокойно и защитено укритие, където да роди и да отглежда малките си.

Някои посетители вече са успели да видят Шанти и Джай. А с всяка тяхна нова игра и пакост любопитството към малките леопардчета става все по-голямо!

А вие ще отидете ли да ги видите?

Снимки: Зоопарк Стара Загора

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