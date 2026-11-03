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Двойно българско признание в Полша, Грозданов и Аспарухов сред най-добрите на кръга

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Двамата национали заслужиха място в идеалния отбор на полското волейболно първенство след силни изяви и победи със своите клубове

двойно българско признание полша грозданов аспарухов сред добрите кръга
Снимка: Startphoto.bg
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Българските волейболни национали Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов получиха престижно признание за представянето си в полското първенство, след като бяха включени в идеалния отбор на кръга.

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов изигра пореден силен двубой за Богданка Люблин, който се наложи категорично над Катовице с 3:0 гейма.

Централният блокировач се отличи с 12 точки и имаше важен принос за успеха на своя тим, като представянето му беше оценено с място сред най-добрите състезатели на кръга.

Отлично се представи и Аспарух Аспарухов, който беше сред водещите фигури за Шлепск Сувалски при победата над Ченстохова с 3:1 гейма.

Българският посрещач реализира 19 точки и помогна на отбора си да стигне до ценния успех. Силната му игра му осигури място в идеалната седморка на полския шампионат.

Двамата българи попаднаха в престижната селекция в компанията на някои от водещите имена в полското първенство.

Сред отличените са националите на Полша Томаш Форнал и Камил Рихлички от Завиерче, както и техният съотборник Матеуш Биеньек.

В идеалния състав попадна още разпределителят Марчин Януш от Жешов, а за най-добро либеро на кръга беше избран Йенджей Гручински от Хелм.

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#Аспарух Аспарухов #Алекс Грозданов

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