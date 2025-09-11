ЕЦБ запази основните лихвени проценти без промяна

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да запази непроменени трите основни лихвени процента на банката. В момента инфлацията е на равнище около средносрочната цел от 2% и оценката му за перспективата за нея остава като цяло непроменена.

Новите прогнози на експертите на ЕЦБ представят картина на инфлацията, която е подобна на прогнозираната през юни. Те предвиждат общата инфлация да бъде на средно равнище от 2,1% през 2025 г., 1,7% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г.

В заседанието на УС на Европейската централна банка вчера и днес за първи път участва управителят на БНБ Димитър Радев. Сега той е в качеството на наблюдател, но от 1 януари 2026 г. той ще участва като пълноправен член. След влизането в еврозоната гласът на България ще бъде с еднаква тежест на останалите страни членки при взимането на решенията.