Пътят към еврото: Управителят на БНБ участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ

Надя Обретенова от Надя Обретенова
От 1 януари 2026 г. България ще е пълноправен член на съвета

ЕЦБ - Кристин Лагард
Снимка: БТА
За първи път - управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка, сега като наблюдател, а от януари и като пълноправен член.

Еврозоната ще донесе стабилност на България, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард след среща с Радев и увери, че гледната точка на страната ни вече има тежест, а от догодина пълноправно ще вземаме решения за политиката на ЕЦБ. На днешното заседание ЕЦБ запази основния лихвен процент на еврозоната от 2 на сто.

"България има гледна точка и може да я изрази на Управителния съвет и разчитам, че управителят Радев ще го прави. България ще има право на глас, както всяка друга страна в еврозоната, и ще може да участва активно в обсъжданията за монетарната политика на Европейската централна банка, която вече е и ваша банка, част от вашата тъкан. Геополитическите напрежения като неоправданата война на Русия срещу Украйна и трагичния конфликт в Близкия изток остават основен източник на несигурност. В контраст, по-високите разходи за отбрана и инфраструктура, заедно с насърчаващи производителността реформи, ще доведат до растеж", коментира Кристин Лагард - председател на ЕЦБ.

Вижте още във включването на специалните пратеници на БНТ Надя Обретенова и Борис Сотиров от Франкфурт

