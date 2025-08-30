БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция

от БНТ , Източник: БНР
По света
Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 04.00 часа сутринта местно време в събота

един загинал петима ранени кола вряза група хора бар франция
Мъж умишлено се вряза с колата си в тълпа пред бар в Северна Франция в ранните часове на деня, убивайки един човек и ранявайки петима други, двама от които са в критично състояние, съобщиха френски прокурори пред Франс прес.

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 04.00 часа сутринта местно време в събота.

Според прокурорите е започнато разследване за убийство и опит за убийство, като те изключват всякакви "терористични" или расистки мотиви.

"За съжаление, броят на жертвите е много висок", каза главният прокурор на Еврьо Реми Кутен, добавяйки, че един мъж е загинал на място, а други петима са ранени, като двама от тях са в критично състояние.

"Един човек е отишъл да вземе превозно си средство и умишлено е влязъл на заден ход с висока скорост в тълпата пред заведението", посочи Кутен, допълвайки, че инцидентът е "ескалирал и е завършил с ужасна трагедия".

Двама мъже, включително шофьорът на колата, и една жена са задържани, каза прокурорът, добавяйки, че са възможни още арести.

Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС
Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС
След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ
Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам.-главният редактор на "Киев индипендънт" Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам.-главният редактор на "Киев индипендънт"
Продължава обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 източноевропейски държави Продължава обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 източноевропейски държави
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Джулия Робъртс представи новия си филм във Венеция Джулия Робъртс представи новия си филм във Венеция
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на...
У нас
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“ Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден
По света
Силен вятър събори дърво в центъра на Кюстендил
У нас
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
У нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Избрано
Почетоха паметта на загинал в катастрофа моторист във Варна
У нас
