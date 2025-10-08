БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Египет стана третият африкански отбор с място на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Мохамед Салах се разписа два пъти при успеха над Джибути.

Салах, Египет
Снимка: БТА
Слушай новината

Египет стана третият представител на Африка на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като Мохамед Салах се разписа два пъти за победа с 3:0 срещу Джибути в Казабланка.

Египет е първи в група А с пет точки преднина срещу Буркина Фасо, а първенците печелят визи за Мондиал 2026. Това направиха още Мароко и Тунис, а Гана е на прага на турнира с три точки аванс срещу Мадагаскар в Група I и осем попадения преднина в головата разлика. Кабо Верде също е на точка или три от финалите.

Ибрахим Адел даде преднина на египтяните в осмата минута на срещата, а Мохамед Салах се разписа за 2:0 в 14-ата. Нападателят на Ливърпул и футболист на годината във Висшата лига оформи крайния резултат шест минути преди края на редовното време.

Освен трите африкански отбора, място на световното първенство имат и домакините на турнира САЩ, Канада и Мексико. Към момента представители на Зона Азия са Австралия, Иран, Япония, Република Корея и дебютантите Йордания и Узбекистан. От Зона Южна Америка на финалите са Аржентина Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай, а от Зона Океания традиционен участник е Нова Зеландия.

Зона Европа приближава средата на квалификационния си цикъл, като България е на последно място в група Е без вкаран гол. Националите ще играят с Турция на 11 октомври.

Жребият за Мондиал 2026 е насрочен за 5 декември тази година в "Кенеди Сентър" във Вашингтон. Освен победителите в отделните зони, на турнира ще играят и два отбора, преминали през междуконтинентални плейофи. Първият мач ще бъде на "Естадио Ацтека" в Мексико Сити на 11 юни.

#национален отбор на Египет по футбол #Световно първенство по футбол 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
4
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
5
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
6
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Футбол

Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026
Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026
Спартак Варна и Пирин Благоевград са застрашени с отнемане на лиценза Спартак Варна и Пирин Благоевград са застрашени с отнемане на лиценза
Чете се за: 00:30 мин.
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Чете се за: 01:02 мин.
Закърмени с футбол Закърмени с футбол
Чете се за: 03:30 мин.
Черно море постигна класическа победе над Добруджа в контрола Черно море постигна класическа победе над Добруджа в контрола
Чете се за: 00:22 мин.
Кристиано Роналдо е първият футболист милиардер Кристиано Роналдо е първият футболист милиардер
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Как се издават разрешителните за строеж и какво фигурира в кадастрите? Как се издават разрешителните за строеж и какво фигурира в кадастрите?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите
Чете се за: 03:50 мин.
По света
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели...
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ