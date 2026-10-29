ЕК отлага с година националните забрани за социални мрежи за непълнолетни

Брюксел обяви, че е решил да отложи прилагането с една година на всякакво национално законодателство за забрана на социалните мрежи за непълнолетни, като начин да предотврати припокриването с европейски правила, обсъждани в момента, предаде Франс прес.

Решението идва, след като Австрия уведоми Брюксел за намерението си да забрани социалните мрежи за деца под 14 години. И други държави членки обмислят подобни ограничения.

„Всички деца в ЕС заслужават еднакво ниво на онлайн сигурност“, заяви говорител на Европейската комисия. По думите му целта е да бъде въведен хармонизиран подход в цяла Европа.

Предложеният от ЕК в средата на септември „Регламент за децата“ все още не е одобрен от Европейския парламент и от 27-те държави членки.

Комисията иска да избегне фрагментирането на единния европейски пазар заради различни възрастови ограничения и национални закони, които биха затруднили прилагането на общите правила, обясни говорителят Тома Рение.

Зависимост от екраните, тормоз, недоспиване, хранителни разстройства, да не говорим за сексуалните посегателства – непълнолетните са изложени на много рискове в интернет, отбелязва АФП.

В резултат политическият натиск се покачва от всички страни за по-добра защита на децата и подрастващите в ЕС, а инициативите на национално ниво се умножават.

Във Франция законът, одобрен от парламента това лято, предвиждаше забрана на социалните мрежи за деца под 15 години. Конституционният съвет обаче го отмени с мотив, свързан със свободата на словото. Президентът Еманюел Макрон обеща нов „правно издържан“ закон до пролетта на 2027 г.

Не е ясно дали този закон ще бъде засегнат от едногодишния мораториум, тъй като Париж уведоми Брюксел преди средата на септември и преди представянето на "Регламента за децата".