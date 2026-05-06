EК представи стратегия за изкореняване на бедността

Европейската комисия представи днес амбициозен социален план, насочен към изкореняването на бедността и насърчаване на правата на хората с увреждания в целия ЕС. Пакетът включва първата по рода си стратегия на ЕС за борба с бедността, предложение за борбата с изключването от жилищно настаняване и мерки за справяне с детската бедност и укрепване на правата на хората с увреждания.

Според данни на ЕК 52 % от европейците посочват разходите за живот като своя основна грижа, липсата на жилища на достъпни цени се разглежда като непосредствен и неотложен проблем от 40 % от гражданите, а 1 милион са бездомни.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Бедността и изключването са предизвикателства, които можем и трябва да преодолеем. Днес представяме стратегия за предотвратяване и намаляване на бедността. Предприемаме решителни действия със засилена гаранция за децата, по-добра превенция на бездомничеството и пълно приобщаване на хората с увреждания. Достойнство, възможности и равенство. Това са ключови ценности в Европа, която изграждаме.“

Целта на стратегията е намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, с най-малко 15 милиона до 2030 г., както и за подпомагане на изкореняването на бедността до 2050 г.

Тя включва три приоритета: осигуряването на качествени работни места за всички, ефективен достъп до качествени услуги и подходящо подпомагане на доходите и и координирани действия срещу бедността.

В стратегията са изброени редица ключови действия за постигане на тези приоритети. За да се справи с бедността, Комисията ще се консултира със социалните партньори относно евентуален нов правен инструмент за интегриране на лицата, изключени от пазара на труда. Документът подчертава необходимостта от обединяване на усилията с националните, регионалните и местните органи на управление, предприятията и гражданското общество за борба с бедността, включително чрез създаване на коалиция срещу бедността по-късно тази година и нов структуриран диалог за консултации с хората, живеещи в бедност.

Според ЕК децата в ЕС са изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване, отколкото възрастните. Няма значим спад на детската бедност през последните пет години. Акцентът в справянето с детската бедност е поставен върху осигуряването на достъп на семействата до качествени работни места, грижи за децата и силни защитни мрежи и подобряване на достъпа на децата до програми за наставничество и психично здраве. Освен това Комисията ще пилотира заедно с държавите членки Европейска карта за гаранция за децата, за да улесни достъпа до услуги и съгласувана подкрепа за децата в нужда.

Цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60 % от 2013 г. насам и европейците са изправени пред все по-големи пречки пред достъпа до подходящо жилищно настаняване. В предложената препоръка към Съвета ЕК набляга на дългосрочните решения и превенцията, за да се предотвратят изключването от жилищно настаняване и бездомничеството.

90 милиона души — над 1 на всеки 5 европейци — живеят с увреждания. Затова според ЕК пълното приобщаване е наложително - от една страна, за да се гарантира зачитането на правата на хората с увреждания, така и за да се стимулират икономиката и демокрацията в Европа