ЕК започва разследване срещу китайския “Шейн”

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Снимка: БТА
Европейската комисия започна днес официално разследване на китайския онлайн магазин “Шейн” съгласно Законодателния акт за цифровите услуги заради неговия пристрастяващ дизайн, липсата на прозрачност на системите за препоръчване, както и продажбата на незаконни продукти, включително материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Европейската комисия ще разследва въведените от “Шейн” системи за ограничаване на продажбата на незаконни продукти в Европейския съюз, включително секс кукли, които наподобяват деца. Изпълнителният орган на ЕС ще анализира рисковете, свързани с услугата, водеща до пристрастяване, включително предоставянето на потребителите на точки или награди. Пристрастяващите характеристики биха могли да окажат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на ползвателите и защитата на потребителите онлайн.

Европейската комисия има съмнения за прозрачността на системите за препоръчване, които “Шейн” използва, за да предлага съдържание и продукти на потребителите. Съгласно Законодателния акт за цифровите услуги “Шейн” трябва да оповести основните параметри, използвани в неговите системи за препоръчване, и да предостави на потребителите поне една леснодостъпна опция, която не се основава на профилиране за всяка система за препоръчване.

