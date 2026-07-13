Екипажът на китайската космическа мисия "Шънчжоу-23" тества ново измервателно устройство в орбита

Тричленният екипаж на космическата мисия "Шънчжоу-23" успешно е тествал модернизирано устройство за измерване на масата в орбита на китайската космическа станция, предаде Синхуа.

Тримата астронавти наближават 50-ия си ден на орбиталната станция с постоянно разширяващ се списък от научни експерименти.



Освен тестването на новото устройство, тайконавтите Чжу Янчжу, Чжан Чжиюан и Ли Цзяин през изминалата седмица са провели поредица от експерименти в областта на космическите биологични науки и изследванията върху човека, съобщава Китайската агенция за пилотирани космически полети.

С цел изследване на натоварването на опорно-двигателния апарат те са извършили измерване на налягането върху стъпалото, биомеханични тестове на долните крайници и характеризиране на мускулно-сухожилните връзки по време на бягане и упражнения за сила при различни условия на натоварване.

В хода на тестовете тримата тайконавти са събрали данни за налягането върху стъпалото, кинематиката на ставите и изображения на движението, както и мускулни параметри, за да картографират характеристиките на промените във взаимодействията между мускулите и сухожилията.

Екипажът също така е използвал апаратура за функционално изобразяване на мозъчната дейност в близкия инфрачервен диапазон, за да проведе невроергономични експерименти с парадигми за изпълнение на няколко задачи едновременно.

Изследователите на Земята ще използват събраните данни, за да проучат как космическата среда влияе върху когнитивния контрол на тайконавтите.

Триото е продължило и всекидневните си упражнения в орбита, за да противодейства на физиологичните ефекти на безтегловността.

Китай изстреля пилотирания космически кораб "Шънчжоу-23" на 24 май. Мисията е забележителна с това, че включва експеримент за едногодишен престой в орбита, който ще предостави важни данни за бъдещи дългосрочни космически изследвания.