БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ексалация на конфликта в Ливан: Франция поиска извърнедно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази

Израел обяви разширяване на сухопътната офанзива и предупреди всички на юг от река Захрани да се евакуират

Ливан, замък Бофор
Снимка: БТА
Слушай новината

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан. Това стана след като Израел превзе статегически връх с емблематичен средновековен замък. Операцията на израелската армия представлява най-дълбокото й навлизане в Ливан от повече от 25 години.

Израел разшири сухопътната си офанзива в Ливан и предупреди всички на юг от река Захрани да се евакуират.

Това стана след като армията потвърди, че е превзела замъка Бофор, строен от кръстоносците през 12- ти век, на 100 километра от Бейрут и стратегическа точка на висок хребет над река Литани. Израелските военни ще останат в крепостта като част от зона за сигурност.

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам обвини Израел, че води политика на "изгорена земя".

Израелският премиер нарече превземането на замъка „драматична промяна“ в кампанията срещу Хизбула .

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Нашите героични бойци превзеха аванпоста Бофор. Те гордо издигнаха там знамето на Държавата Израел. Преди 44 години това място беше символ на героична битка на нашите бойци, но беше и символ на дълбоко разделение. Днес се завърнахме в Бофор по различен начин – обединени, решителни и по-силни от всякога."

През 70-те години на миналия век "Организацията за освобождение на Палестина" превзема древната крепост като изгодна позиция за ракетни атаки срещу северните израелски общности. На 6 юни 82-ра Израел започва военна операция и превзема замъка. Посещава го премиерът Менахим Бегин. Израел превръща цитаделата в силно укрепен фронтови пост и остава там до изтеглянето си от Южен Ливан през 2000 ната година.

#превземане на замъка Бофор #Ливан #Съвет за сигурност на ООН #Израел #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
5
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
6
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Близък изток

Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един войник загина
Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един войник загина
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда долара от замразени активи Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда долара от замразени активи
Чете се за: 01:22 мин.
Конфликтът в Близкия изток: Ще има ли размразяване на ирански активи? Конфликтът в Близкия изток: Ще има ли размразяване на ирански активи?
Чете се за: 01:00 мин.
Конфликтът в Ливан: Премиерът осъди "Безпрецедентната ескалация" Конфликтът в Ливан: Премиерът осъди "Безпрецедентната ескалация"
Чете се за: 00:52 мин.
Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран Все още няма окончателно решение за примирие между Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:57 мин.
Иран заяви, че ядреният въпрос не фигурира в рамката за споразумение със САЩ Иран заяви, че ядреният въпрос не фигурира в рамката за споразумение със САЩ
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ