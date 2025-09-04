Екшън в Русе – шефът на полицията пребит след забележка за дрифт!



Рано тази сутрин (около 00:40 ч.) директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е нападнат брутално.

Причината? Той направил забележка на шофьори, които дрифтили на улица до Дунав. Това ги вбесило и група младежи се нахвърлили върху него, без да осъзнаят кого бият.

Кожухаров веднага е закаран в болница. Лекарите дори са се борили да запазят единия му бъбрек, но операцията е минала успешно и в момента е в интензивното, контактен и адекватен.

По случая вече работи екип от Националната полиция, за да се изясни кой точно е участвал в нападението.





