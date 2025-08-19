Експеримент с удар на кола в автобус при 200 км/ч

Преди години автомобилният състезател Димитър Илиев и експертът Филип Лазаров симулират удар на лек автомобил в автобус с над 200 км/ч.

Резултатът:

Цялата кола е напълно смачкана

Две трети от автобуса са унищожени

Манекените вътре са „на части“

Димитър Илиев подчертава:

„При всяка катастрофа с висока скорост последствията са изключително тежки. Това не е като видеоигра – в реалния живот няма рестарт. За хората няма резервни части.“

Експериментът напомня на трагичния инцидент от 15 август, когато 21-годишен шофьор се вряза в автобус с 170–200 км/ч. Според Илиев това е криминално деяние, а не обикновено ПТП.

Три дни след акция на СДВР за пътния травматизъм са установени:

5 неправоспособни шофьори

1 с фалшива книжка

Междувременно пострадалият 65-годишен контрольор на градския транспорт остава в болница със сериозни наранявания.