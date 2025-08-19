Експеримент с удар на кола в автобус при 200 км/ч

Преди години автомобилният състезател Димитър Илиев и експертът Филип Лазаров симулират удар на лек автомобил в автобус с над 200 км/ч.
Резултатът:
Цялата кола е напълно смачкана
Две трети от автобуса са унищожени
Манекените вътре са „на части“
Димитър Илиев подчертава:
„При всяка катастрофа с висока скорост последствията са изключително тежки. Това не е като видеоигра – в реалния живот няма рестарт. За хората няма резервни части.“
Експериментът напомня на трагичния инцидент от 15 август, когато 21-годишен шофьор се вряза в автобус с 170–200 км/ч. Според Илиев това е криминално деяние, а не обикновено ПТП.
Три дни след акция на СДВР за пътния травматизъм са установени:
5 неправоспособни шофьори
1 с фалшива книжка
Междувременно пострадалият 65-годишен контрольор на градския транспорт остава в болница със сериозни наранявания.