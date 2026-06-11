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Експерти свързват открития мраморен торс в Хераклея Синтика с изображения на Аполон или Дионис

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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експерти свързват новооткрития мраморен торс античния град хераклея синтика изображения аполон дионис
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Новооткритият мраморен торс при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика е на мъжка статуя и вероятно изобразява едно от най-почитаните божества в античния свят - Аполон или Дионис. Това съобщиха археолози и специалисти по антично изкуство.

Първоначалният анализ на торса беше направен на място от изкуствоведа д-р Арина Корзун, която посочи, че редица характерни особености насочват към известен тип изображения на Аполон, познат в историята на античното изкуство като Аполон Ликейски. По думите ѝ добре запазените анатомични детайли ясно показват, че статуята е представяла мъжка фигура.

Обясни, че върху торса се забелязват белези, характерни за класическата гръцка скулптура, включително леко изместване на тежестта на тялото, известно в изкуствознанието като контрапост.

Според специалиста особено важен детайл е наличието на елемент от странична опора, който се вижда върху запазената част от скулптурата. Подобни подпори често са използвани при изработката на мраморни статуи както по конструктивни причини, така и като част от композицията. „

Именно този детайл подкрепя предположението, че торсът може да принадлежи към типа Аполон Ликейски, посочи Корзун.

Тя допълни, че на този етап не може категорично да бъде определено кое божество е било изобразено, но сред най-вероятните хипотези са Аполон и Дионис, които в античното изкуство често са представяни с близки физически характеристики и идеализирана младежка фигура.

По време на представянето на находката археолозите съобщиха, че торсът е намерен на дълбочина около 83,73 метра по нивелачната система на обекта. Според тях мястото на находката се намира в ранни културни пластове над скалната основа, чието ниво в различните части на разкопавания сектор се променя значително.

След първоначално почистване находката ще бъде извадена от терена и транспортирана за съхранение и последващи изследвания в музея в Петрич. Според специалистите евентуалното откриване на глава, крайници или допълнителни елементи от композицията би позволило значително по-точна идентификация както на изобразеното божество, така и на периода, в който е създадена скулптурата.

#мраморен торс #Хераклея Синтика  #археолози

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