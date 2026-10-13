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Експлозии в Саудитска Арабия: Балистична ракета беше прехваната край Дахран

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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експлозии саудитска арабия балистична ракета беше прехваната дахран
Снимка: БТА
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Експлозии са били чути близо до централата на „Saudi Aramco“, държавната петролна компания, в град Дахран в източната част на кралството, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници. Малко след това водената от Саудитска Арабия коалиция обяви унищожаването на въздушна цел над града.

„Балистична ракета, изстреляна от терористични групи хути към град Дахран, беше прехваната и унищожена“, се казва в изявление на говорителя на коалицията Турки ал-Малики, публикувано в Екс.

Говорителят на коалицията добави, че отломки от свалената ракета са паднали в жилищен район на града. В момента на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.

#град Дахран # балистична ракета #експлозии #Саудитска Арабия

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