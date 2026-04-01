Експресен старт за Иван Иванов в Реус

Иван Иванов започна с победа турнира в Реус. На испанска земя българинът срази без проблеми Деней Васерман с 6:2, 6:0.

Националът за Купа Дейвис се нуждаеше от 49 минути на корта, за да откаже квалификанта от Нидерландия. След 2:2 в първия сет той спечели десет поредни гейма и затвори мача.

Това е шеста поредна победа за Иванов на сингъл, който през миналата седмица триумфира с титлата на турнира за мъже от същия ранг в Тарагона (Испания). В следващия кръг родният представител играе срещу поставения под номер 2 в схемата Джефри Бланкано (Франция).

От своя страна Леонид Шейнгезихт се класира на полуфиналите на двойки във въпросната надпревара. Българинът и Беноа Тюрк от Белгия

победиха на четвъртфиналите представителите на домакините Хави Паломар и Алваро Серано с 3:6, 6:2, 12-10 за 78 минути.

В шампионския тайбрек двамата спасиха един мачбол, но със серия от три поредни точки в края спечелиха мача.

В спор за място на финала Шейнгезихт и Торк ще имат за съперници вторите поставени Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела).

На сингъл Леонид Шейнгезихт, който премина успешно квалификациите след три победи, загуби от Игнасио Париска (Венецуела) с 0:6, 0:6.