Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Експресна победа изпрати Денислава Глушкова във втория кръг в Крушумлийска Баня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българката разби квалификантка на сръбска територия.

денислава глушкова отпадна втория кръг тенис турнира куршумлийска баня
Слушай новината

Денислава Глушкова се намери място във втория кръг на турнира по тенис в Крушумлийска Баня. На сръбска земя българката постигна експресна победа над Хава Кейлър с 6:0, 6:1 за 67 минути.

21-годишната тенисистка взе първите десет гейма над участващата с „уайлд кард“ нейна колежка.

16-годишната Кейлър, която дебютира при жените в състезанията на Международната федерация по тенис ITF в края на март през този сезон, все пак успя да спечели гейм, след като в първите си четири мача от веригата досега допусна четири загуби с по 0:6, 0:6.

Софиянката очаква победителката от мача между поставената под номер 1 Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) и Габриела Се (Бразилия).

В схемата на двойки Глушкова и представителката на домакините Драгиня Вукович ще започнат срещу Кристина Почтовик (Украйна) и Даря Сувирджонкова (Сърбия).

#Денислава Глушкова

