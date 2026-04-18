Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Елена Рибакина ще спори за титлата в Щутгарт

Спорт
Надпреварата е от категория WTA 500.

Снимка: БТА
Шампионката от Australian Open Елена Рибакина се класира за третия си финал през 2026-а година, след като отстрани Мира Андреева със 7:5, 6:1 на полуфинал на турнира по тенис за жени в Щутгарт. Там тя ще спори с Каролина Мухова (Чехия), която пък се справи в три сета с украинката Елина Свитолина – 6:4, 2:6, 6:4.

Елена Рибакина не напусна корта до почти полунощ в петък след вълнуващата си победа на четвъртфинала над Лейла Фернандес. И ако имаше някаква натрупана умора от тази изтощителна тричасова битка, тя не я показа никакви признаци днес.

Тя правеше правилни преценки още от самото начало на срещата и стигна до успеха за 1 час и 17 минути над 18-годишната тенисистка, достигайки до втория си финал на „Порше Гран При“.

29-годишната Каролина Мухова ще спори за втори път през календарната година за титла. Така Мухова постигна успех над Свитолина за първи път в четири срещи и продължава с тази тенденция, след като вчера отстрани Коко Гоф.

Още в началото чехкинята не губи никакво време и с два пробива поведе с 3:0 за 9 минути.

#тенис турнир в Щутгарт 2026 #Елена Рибакина #Каролина Мухова

