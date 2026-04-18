Елена Рибакина спаси два мачбола и победи Лейла Фернандес на турнира в Щутгарт

Шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина (Казахстан) надигра Лейла Фернандес (Канада) в оспорван трисетов мач и се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей WТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Представителката на Казахстан си осигури полуфинал срещу деветата в света Мира Андреева, която отстрани двукратната шампионка в Щутгарт Ига Швьонтек.

Втората в света Рибакина преживя сериозно изпитание срещу канадката Фернандес, спаси два мачбола, преди да си осигури победа с 6:7(5) 6:4 7:6(6) за малко повече от три часа игра.

Фернандес пропусна три сетбола в първия сет при 5:3, но след това успя да затвори първата част след тайбрек. Рибакина постепенно намери ритъма си на игра и взе втория сет с 6:4.

В решителната трета част Фернандеш направи пробив в петия гейм и имаше мачбол при 5:4, но Рибакина запази хладнокръвие и успя да прати мача в тайбрек, където спаси още един мачбол, преди да се наложи с 8:6.

„Бях доста негативна от началото на мача, нищо не работеше, така че просто се опитвах да играя точка за точка“, каза 26-годишната Рибакина.