Елена Рибакина: Загубих доверие в електронното отсъждане след спор в Мадрид

Чете се за: 01:17 мин.
Казахстанката реагира остро след спорна ситуация в мача срещу Чжън Цинуън

Елена Рибакина: Загубих доверие в електронното отсъждане след спор в Мадрид
Елена Рибакина изрази сериозно недоволство от електронната система за отсъждане на линиите след драматичната си победа над Чжън Цинуън в третия кръг на турнира в Мадрид.

Шампионката от Australian Open се наложи с 4:6, 6:4, 6:3, но след срещата призна, че е загубила доверие в технологията заради спорен момент във втория сет. Тогава китайката получи ас за 40:0 при сервис за 4:3, въпреки че повторенията показаха, че топката е извън очертанията.

"С това нещо вече изобщо няма да се доверявам. Нямаше никаква следа, близка до това, което се видя по телевизията“, заяви Рибакина.

Тя сравни ситуацията с инцидент от миналата година с Александър Зверев, който също влезе в конфликт със съдиите в Мадрид заради спорно отсъждане.

"Беше точно пред очите ни – няма как да не го видиш. Това е като открадната точка. Разбирам, че тя сервираше добре, но е изключително разочароващо“, допълни казахстанката.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу Анастасия Потапова в битка за място на четвъртфиналите.

Свързани статии:

Елена Рибакина и Коко Гоф с победи в Мадрид
Елена Рибакина и Коко Гоф с победи в Мадрид
Класираха се за третия кръг в испанската столица.
Чете се за: 01:25 мин.
ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
5
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
6
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...

Най-четени

Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини
3
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден...
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
4
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
"Прогресивна България" с убедителна победа и в област Благоевград
5
"Прогресивна България" с убедителна победа и в област...
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
6
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата

Още от: WTA

Коко Гоф преодоля третия кръг на турнира в Мадрид
Коко Гоф преодоля третия кръг на турнира в Мадрид
Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира
Чете се за: 01:42 мин.
Винъс Уилямс прекъсна негативната серия с победа на двойки в Мадрид Винъс Уилямс прекъсна негативната серия с победа на двойки в Мадрид
Чете се за: 01:37 мин.
Пегула се завърна в Мадрид с победа Пегула се завърна в Мадрид с победа
Чете се за: 00:35 мин.
Елена Рибакина и Коко Гоф с победи в Мадрид Елена Рибакина и Коко Гоф с победи в Мадрид
Чете се за: 01:25 мин.
Арина Сабаленка с място в третия кръг на турнира в Мадрид Арина Сабаленка с място в третия кръг на турнира в Мадрид
Чете се за: 03:00 мин.

