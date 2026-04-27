Елена Рибакина: Загубих доверие в електронното отсъждане след спор в Мадрид

Елена Рибакина изрази сериозно недоволство от електронната система за отсъждане на линиите след драматичната си победа над Чжън Цинуън в третия кръг на турнира в Мадрид.

Шампионката от Australian Open се наложи с 4:6, 6:4, 6:3, но след срещата призна, че е загубила доверие в технологията заради спорен момент във втория сет. Тогава китайката получи ас за 40:0 при сервис за 4:3, въпреки че повторенията показаха, че топката е извън очертанията.

"С това нещо вече изобщо няма да се доверявам. Нямаше никаква следа, близка до това, което се видя по телевизията“, заяви Рибакина.

Тя сравни ситуацията с инцидент от миналата година с Александър Зверев, който също влезе в конфликт със съдиите в Мадрид заради спорно отсъждане.

"Беше точно пред очите ни – няма как да не го видиш. Това е като открадната точка. Разбирам, че тя сервираше добре, но е изключително разочароващо“, допълни казахстанката.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу Анастасия Потапова в битка за място на четвъртфиналите.