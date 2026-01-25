Елина Свитолина и Коко Гоф стигнаха до четвъртфиналите на Australian Open

Украинката Елина Свитолина вече е на четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените, след като преодоля в четвъртия кръг младата рускиня Мира Андреева с 6:2, 6:4. Свитолина, която е трикратна полуфиналистка от турнирите в „Големия шлем“, е 31-а в ранглистата на WTA и 12-а поставена в турнира. Опитът й се оказа безценен, като демонстрира повече енергия във втория сет, когато трябваше да прави обрат.

С три срещу един пробив Свитолина взе първата част за 35 минути. Единствените й проблеми дойдоха в петия гейм, когато изпусна предимство и с поредица от грешки позволи на 18-годишната Андреева да намали пасива си на 2:3. Но следващите три гейма, макар и не лесно взети, бяха за нея. В седмия гейм трябваше да отрази две точки за пробив, а в осмия реализира предимството си от трети опит.

Във втория сет Свитолина изоставаше с 0:2 след ранно допуснат пробив, но го върна при 2:2. Андреева остана на линията и започна да връща добре, като докара частта до 4:4. Украинката обаче рязко вдигна темпото, направи няколко сечени удара и поведе. Накрая пък при втората си точка за пробив и мач-бол приключи срещата. Нейната следваща съперничка е Коко Гоф (САЩ).

Поставената под №3 Гоф (САЩ) мина през трисетов трилър срещу Каролина Мухова с 6:1, 3:6, 6:3. Така Гоф продължава серията си срещу тази съперничка на пет победи от пет срещи, включително и на Откритото първенство на САЩ през 2023-а година.

Началото беше наистина зашеметяващо, тя поведе с 5:0 в първите 20 минути от срещата. Вторият сет обаче се обърна, като Мухова направи два пробива, за да фиксира преднина от 4:1, докато Гоф се бореше с сервиса си и допусна двойни грешки. Когато се появи шансът да сервира за сета, Мухова не го пропиля, сервирайки с нула, за да спечели сета над Гоф и да изравни.

Американката започна агресивно в третата част и дръпна с 4:1, после с 5:2 и взе частта с третия мачбол.