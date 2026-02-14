Елизара Янева с най-много победи в ITF тура от началото на сезона

Международната федерация по тенис отличи силния старт на сезона на Елизара Янева. В официалния си профил в Инстаграм централата подчерта, че 18-годишната българка е състезателката с най-много победи от началото на годината в турнирите от ITF Tennis Tour при жените.

Янева има 14 успеха през 2026 година, които ѝ осигуриха изкачване до 228-ата позиция в световната ранглиста на WTA. Тя вече е втора ракета на България и продължава възходящото си развитие в професионалния тенис.

Въпреки крехката си възраст, националката вече има три титли на сингъл. Първите си трофеи при жените тя спечели в две поредни седмици в Манакор през февруари миналата година, а през септември триумфира и в турнира в Пазарджик с награден фонд от 50 000 долара – най-престижната ѝ титла до момента.

Само през февруари Янева достигна до три финала в рамките на четири седмици – на W50 в Манчестър, W75 в Порто и отново W50 в португалския град, което затвърди впечатленията за постоянство и стабилност в играта ѝ.

Силната серия поставя българката сред най-обсъжданите млади имена в ITF тура и дава сериозна заявка за ново изкачване в световната ранглиста през следващите месеци.